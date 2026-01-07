俳優の木村拓哉さん（53）が2026年1月3日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との密着ショットを披露した。「とても心を豊かにしてくれる」木村さんは、「昨夜の雪が嘘みたいな晴れ間が広がって良かった！」といい、愛犬を後ろからハグするショットを投稿。「こんな時間が、とても心を豊かにしてくれる...」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、腕時計をつけて、長袖トップスを着用。愛犬を後ろ