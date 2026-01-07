阪神の新人合同自主トレが７日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で始まった。ドラフト１位・立石正広（創価大）ら７人がスタート。藤川監督をはじめ１、２軍の首脳陣も集結し、開放されたスタンドには多くの阪神ファンが詰めかけた。ルーキーたちがウォーミングアップを終えた後、虎将は「まず素直にやること。愚痴とか、なんであの選手がチャンスがあって…とか出てくるかもしれないけど、そういうのは一切聞かない。自分が