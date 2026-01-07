オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から結成された10人組ガールズグループ・CIRRAが、1st EPを3月18日にリリースすることを発表した。1st EPには、2025年12月16日配信リリースのプレデビューシングル「one-way runway」をはじめ、ガルバトオーディションの課題曲「Close」「All for Me」に加え、CIRRAとして初の新曲も収録される全4曲入り。Blu-rayには「one-way runway」のミュージックビデオに加え、メイキ