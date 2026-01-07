バイエルンDF伊藤洋輝がクラブの新年初ゴールドイツ1部バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝がクラブの新年初ゴールを記録した。バイエルンは現地時間1月6日、オーストリア1部レッドブル・ザルツブルクと親善試合を実施。左サイドバックで先発した伊藤は前半45分、浮き玉のクリアボールをペナルティーアークの位置から左足でボレーシュート。相手DFに当たってコースが変わり、ボールはゴール左へと吸い込まれていった。これが20