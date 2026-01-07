〈未発表作には“男の死に様”が…19歳下の妻・高橋和女流三段が語った作家・大崎善生の「知られざる最期の日々」〉から続く大崎善生は『将棋世界』誌の編集長をしていた2000年に『聖の青春』で作家デビューした。夭折した天才棋士・村山聖の生涯を追ったノンフィクションは、多くの読者の心を掴みベストセラーとなる。翌年に将棋連盟を退職し、本格的な創作活動に入った。44歳のときだった。【画像】作家・大崎善生の「最期の日