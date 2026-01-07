【新華社福州1月7日】中国福建省福州市閩侯（びんこう）県では新年早々、縁起物として好まれる地元産の金魚が飛ぶように売れている。金魚は各電子商取引（EC）サイト大手のライブ配信ルームから、インターネットを通じて多くの家庭に届けられる。冬場の稚魚の養殖には、安定した電力供給が欠かせない。中国送電大手、国家電網傘下で県内の電力供給を担う国網閩侯県供電はこのほど、金魚産業の確実な発展のため、養