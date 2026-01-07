６日、東京の在日米国大使館前で軍事攻撃に反対するプラカードを掲げる人たち。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京1月7日】東京の在日米国大使館前で6日、市民らが米国によるベネズエラへの軍事攻撃に抗議した。６日、東京の在日米国大使館前で軍事攻撃に反対するプラカードを掲げる人。（東京＝新華社記者／賈浩成）６日、東京の在日米国大使館前で軍事攻撃に反対するプラカードを掲げる人たち。（東京＝新華社記者／賈