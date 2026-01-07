【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）【映像】身体が“くの字”強烈すぎるミサイルキック米マットを席巻する最強コンビ“RHIYO”が、かつてないほど非情かつ破壊的な連携を披露。リア・リプリーのパワーとイヨ・スカイの技術が融合した連続技を受けたカイリ・セインはマットに打ち付けられた衝撃で「くの字」に。さらにその反動で上方に跳ね返ると現地実況も「なんて角度だ！」と戦慄した。勝負を分