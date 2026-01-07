お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴（37）が6日放送の日本テレビ系「『ザ!世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演。人気ガールズグループのメンバーと“同じ幼稚園出身”であることを明かし、スタジオを驚かせた。【写真】福田麻貴と同じ幼稚園出身！TWICE・SANAの幼少期ショット※4枚目番組内の「意外な過去を大公開！私のとっておきの1枚