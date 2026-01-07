とちぎテレビ 新春特集です。ことし１００周年を迎える企業を紹介します。 企業の調査会社、帝国データバンク宇都宮支店の調べでは２０２６年に１００周年を迎える栃木県の企業は２０２５年１１月時点で３０社となっています。 業種別に見ると最も多いのが小売業で１２社です。次いで建設業で６社、製造業と卸売業が５社と続きます。 さらに年商で見ると最も多いのが１億円未満で１３社１億円以上１０億円未満で１