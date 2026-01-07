中国が日本に対し、軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止する新たな制裁を発表したことについて、木原官房長官は「決して許容できず、極めて遺憾だ」として、中国側に強く抗議し措置の撤回を求めたと明らかにしました。中国商務省はきのう、「日本の軍事力向上につながる品目について輸出を禁止する」と発表しました。輸出禁止となる対象は軍民両用品や軍事転用の可能性があるものとしており、レアアースやレアアース磁石なども