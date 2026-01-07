カスピ海の施設を標的とした作戦ウクライナ保安庁（SBU）は2025年12月30日、カスピ海で実施したロシアの石油プラットフォームに対する攻撃の映像を初めて公開しました。【動画】ドローン攻撃でここまで…これが、2025年に実施されたウクライナ軍の特殊作戦ですこの映像は、SBUが各種SNSに投稿した「2025年における特筆すべき特殊作戦」をまとめた映像の一部として収録されていたものです。同映像には、2025年6月に実施された