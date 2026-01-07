犬が「あなたは仲間だよ」と伝えているサイン4つ 1.背中やお尻をつけて座る 愛犬が近くに来たにもかかわらず、なぜかくるっと後ろを向いて背中やお尻をくっつけて座ってきたことはありませんか？ 犬がそのような行動を取るのは、その相手を仲間だと思い信頼しているからです。 犬は、元々群れ社会で生きていた動物の本能や習性を強く受け継いでいると言われています。 そうした動物は外敵から身を守るために、リラックスす