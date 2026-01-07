カゴメは、国際的な環境非営利団体CDPの水資源管理に関する企業調査「CDP水セキュリティ」において、最高評価の「Aリスト企業」に選定された。「水セキュリティ」は、企業の水に関する「事業リスクや機会の特定・評価」「方針・戦略の策定と実行」等を評価するもので、カゴメの「水の方針」において、水のリスク調査と対応、生産拠点の取水量削減、水の浄化と循環利用の推進等に取り組んでいることが評価された。CDP評価は持