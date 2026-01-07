南から暖かい風が入り込む影響で、１月７日は道央や道南で気温が上がる見込みです。平地では雪が雨に変わる可能性があり、路面状況の変化に注意が必要です。午前９時の気温が氷点下３．６℃を観測した札幌市ですが、予想最高気温はプラスの３℃となっています。７日の道内は南から暖かい風が入り込む影響で、道央や道南では最高気温が２月下旬から３月並みまで上がる見込みです。平地では次第に湿った雪や雨が降り出す場所もあり、