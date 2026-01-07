きょう7日は低気圧などの影響で関東では雪や雨の降っている所がありますが、午後は天気が回復に向かう見込みです。一方で、日本海から前線が近づく北日本や北陸では、このあと次第に雪や雨の範囲が広がるでしょう。その他の東・西日本では晴れ間はあるものの、所々でにわか雨がありそうです。あす8日は前線が北・東日本を通過し、その後は日本付近が西高東低の気圧配置となる見通しです。北日本や北陸から山陰は雪が降り、雷を伴う