SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÃËÀ­¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYSANDMEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¹¥¤­¤Ê¥µ¥¦¥Ê¡¢²¹Àô¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºòÇ¯¤Î¡È¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡É11·î26Æü¤ËÄÔËÜ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¨¤¯Í­Ì¾¤Ê¾ì½ê¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¡Ö¹ÈÍÕ¤Î´ñÎï¤Ê¾ì½ê¤Ç¡£2¿Í¤Ç¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢