SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÃËÀ­¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYSANDMEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï2014Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¥­¥ã¥ó¥×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËµÞÀÜ¶á¡£Ìó3Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯11·î26Æü¤ËÄÔËÜ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ·ëº§¤ò·è¤á¤¿¡£º§°ùÆÏ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾¾°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤Î¾¾°æ¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÃå