元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを今年最初の更新。近況を報告しました。 【写真を見る】【 佐野慈紀 】 「体調ですが透析後の血圧が低くてふらつくことが何度かありました」「時間が経てば大丈夫なんですが結構キツくなるんですよね」一昨年5月に右腕切断手術佐野さんは「3年振りに自宅で迎えた3が日もちろん初詣も行ってきました。」と、久しぶりに穏やかな正月を過ごし