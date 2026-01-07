元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場した。【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈出会いは11年前、名古屋駅でチラシ配りをしていたところ、松井と遭遇。当時の様子を辻本が「（松井から）『こんなに寒いのに一人で頑張ってるの偉いね』と（の声かけがあった）」