俳優の谷原章介（53）が7日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題について言及した。栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。写っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したとい