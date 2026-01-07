テレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(1月10日スタート 毎週土曜23:00〜)の制作発表記者会見が都内で行われ、藤井流星(WEST.)、七五三掛龍也(Travis Japan)、井桁弘恵、松下由樹が登壇した。会見場の最前列に座る七五三掛龍也結婚式場をイメージした会場で行われた同会見。藤井らキャスト陣は、観客と報道陣の間に設けられたバージンロードを歩いて登壇した。一方、七五三掛は今作でカメラマン役を演じること