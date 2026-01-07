2026年の年頭にあたり、INFINIDAT JAPAN カントリーマネージャー 山田秀樹氏は年頭所感として、以下を発表した。新年明けましておめでとうございます。2025年は、あらゆる企業にとってAIの利活用が一段と加速した一年でした。当社においても、営業や管理業務などさまざまな領域でAIを活用し、効率化や生産性向上に取り組んでまいりました。頼れる相棒のように感じる場面が多い一方、企業においても社会においてもフェイク画像・動