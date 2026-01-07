米スポーツメディア「スポーティングニュース」（電子版）は６日（日本時間７日）にレッドソックスとの残り２年総額８０００万ドル（約１２５億円）の契約を破棄してＦＡとなっているアレックス・ブレグマン内野手（３１）を巡る契約交渉の最新動向を伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のバスター・オルニー記者によると、「レッドソックスは提示条件を再び引き上げ、昨オフにタイガースが示した６年総額１億７１５０万ドル