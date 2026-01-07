テレ東のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』(1月8日スタート 毎週木曜24:30〜25:00)の記者会見がこのほど、都内で行われ、剛力彩芽が登壇した。剛力彩芽○剛力彩芽、ファッション第一主義の女性役を演じる――大和(菅生新樹)が配属されたファッション雑誌『月刊 NOA』の上司兼メンターで、ファッション第一主義で「全人類は見た目に気をつかうべきだ」と思っている丸田凛子役の剛力彩芽さんです。かなり強気な丸田凛子役を