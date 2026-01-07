【モデルプレス＝2026/01/07】DOMOTOの堂本光一が1月6日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送・毎週月〜木曜日／午後10時〜深夜1時）に出演。timelesz（タイムレス）の原嘉孝と寺西拓人への思いを語った。【写真】寺西拓人・原嘉孝含む新生timeleszお披露目の瞬間◆堂本光一、原嘉孝＆寺西拓人と「Endless SHOCK」で共演堂本はこの日、原がパーソナリティを務める放送回にゲスト出演した。原と寺西は、新メンバーオーディション「