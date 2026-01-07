「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、2025年夏に期間限定販売し好評だったメニュー「1.5倍海老鶏天丼」を、2026年1月8日（木）から復刻販売する。価格は990円（税込）。海老天と鶏天が各3個、そこにレンコン、カボチャ、オクラなどの野菜天も加わった食べ応え十分な商品だ。「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに展開する天丼･天ぷら専門店「天丼･天ぷら本舗 さん天」。いつでも揚げたての天丼をリーズナブルな価格で提供する