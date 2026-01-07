【GGGシリーズ機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～】 1月8日10時～予約受付開始 7月下旬 発売予定 価格：19,800円 メガハウスは、フィギュア「GGGシリーズ機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～」を7月下旬に発売する。価格は19,800円。1月8日10時から予約受