――25年を振り返って業界の動向について、市場では一部の家庭用製品において物価高による買い控えが見られ、油脂製品についても販売重量の減少が見られた。一方で、円安の継続によりインバウンド需要は堅調であり、外食を中心に市場は回復傾向にあると見ている。また、昨今の米の価格高騰の影響もあり、弁当類が売れ、夏の猛暑で揚げ物類は自宅調理よりも総菜購入でまかなう動きなどもあり、中食も堅調であった。昨年、特に厳しか