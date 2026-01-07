米プロバスケットボールＮＢＡのブルズは６日、パリ五輪代表の河村勇輝（２４）と一定数最高峰リーグで出場可能なツーウエー契約を結んだと発表した。河村は昨年７月に同契約をブルズと結び、２０２５〜２０２６年シーズンのプレーシーズンの２試合出場したが、右足を痛めて離脱し、開幕前の２５年１０月に契約解除されていた。再契約を受けて自身のインスタグラムに「リハビリは簡単ではありませんでしたが、ファンの前でプレ