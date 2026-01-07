最終追い切り後の発熱によりホープフルＳを回避したラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）を予定していることが１月７日、分かった。管理する友道調教師が明かした。友道調教師は「発熱もありましたが、すぐに乗れていましたし、放牧先でも乗っています。東京は強い勝ち方をした舞台ですからね」と説明した。同馬は昨年１１月の