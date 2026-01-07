昭和100年が終わり、昭和101年が始まった。いまあらためて、北野隆一・朝日新聞記者兼社史編修委員が、昭和天皇と香淳皇后による「皇室の近代化」への歩みについて振り返る。【写真】昭和60年、昭和天皇に園遊会で声を掛けられ涙する女優・高峰三枝子＊＊＊昭和天皇とともに激動の時代を歩んだ香淳皇后。2025年10月に宮内庁が公開した『香淳皇后実録』では戦争中から非常に重要な役割を果たしていたことがわかった。戦