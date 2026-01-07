1月11日に開幕する大相撲初場所でもっとも注目を集めるのは、安治川部屋の新大関・安青錦（あおにしき、21）。流暢な日本語で昨年を振り返る。 【写真】紋付き袴姿でタイを持つ新大関・安青錦「2025年はよいことも悪いこともたくさんあったけど、大関に昇進できたのでよい年でした」 ウクライナ出身の安青錦は2023年の九月場所で初土俵を踏むと白星街道を突っ走り、昨年の十一月場所で見事に初優勝して大関昇進を果