4年約94億円──。契約金は7億7500万円、今季年俸の10億9000万円は、2年目以降は24億8000万円に跳ね上がる。岡本和真（29）がブルージェイズを選んだ決め手は「カネ」だったのか。ロッテ前監督・吉井理人氏が2023年WBCを語る「大谷とダルのリリーフ登板は準決勝後に決まった」さる球界関係者は「周辺に『条件のいいところ』と漏らしていたとの情報もあるから、もちろん大事でしょう。でも、それだけじゃない」とこう続ける。