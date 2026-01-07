あなたは読めますか？突然ですが、「見窄らしい」という漢字読めますか？人の身なりや建物などに対して、みじめで貧弱な様子を表す言葉ですが、普段はひらがなで書かれることが多いため、漢字表記は難しいと感じる方もいるかもしれません。気になる正解は……「みすぼらしい」でした！「見窄らしい」とは、見た目が貧弱で、みじめな様子であることを意味します。衣服などが古びていたり、手入れが行き届いていなかったりして、見る