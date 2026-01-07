あなたは読めますか？突然ですが、「守宮」という漢字読めますか？夜の窓際や壁などで見かけるあの生き物ですが、漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「やもり」でした！「家の外壁に守宮が張り付いて虫を狙っている」「守宮は家を守ってくれる縁起の良い生き物として大切にされてきた」のように、壁を登るのが得意なトカゲの仲間を指すときに使います。家の中にいる害虫を食べ