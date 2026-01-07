【新華社西安1月7日】中国陝西省西安市は新年早々に雪が降り、市内の秦嶺ジャイアントパンダ研究センターでは、飼育されている茶色のジャイアントパンダ「七仔（チーザイ）」が雪の中で思う存分はしゃぐ様子が見られた。（記者/孫正好）