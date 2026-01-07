元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。2人の出会いについて辻本は「11年くらい前。名古屋駅でチラシ配りをしていて、ばったりSKEのメンバーと、松井さんと出会って、こんなに寒いのに1人で頑張ってるのすごいですねって言ってくれたのが出会いです。その時は何もなかったですが、今思えばその時です」と話した。当時、1人でチラシ配りをしているこ