2026年1月7日の『徹子の部屋』に松平健さんとコロッケさんが登場。数年前からジョイントコンサートをしており、よく知った仲という二人が互いのエピソードを語ります。今回は、長男との関係を語ったインタビュー記事（初出：2024年4月28日）を再配信します。*****ある時は時代劇スターとして、ある時はド派手な衣装に身を包んだエンターテイナーとして、あらゆる世代から愛される松平健さん。視聴者を楽しませ、新しい挑戦を続ける