三重県内のインフルエンザの患者数は5週連続で前の週を下回り、7週ぶりに国の警報レベルの目安を下回りました。県によりますと、12月22日から28日までの県内のインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり26.03人で、5週連続で前週を下回り、国が警報レベルの目安としている30人を7週ぶりに下回りました。保健所別の患者数では、伊勢が42.55人と最も多く、尾鷲で40人、鈴鹿で36.3人となっています。県では年末年始あけの感染状況を