学校によってはアルバイトが許可されることもあり、高校生が働くこともあります。社会経験を積んだり、職場の人との付き合いがあったりすると、子どもの考えや生活態度に変化が見られる場合も。でもその変化が親からすれば心配になることもあるようで、ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『娘は高校2年生で、週に3回アルバイトをしています。中学の頃は素直でいい子でしたが、高校生になりアルバイトを