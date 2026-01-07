2025年12月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。1位は史上初めて1兆ドル超という巨額の貿易赤字を記録した中国を分析した記事だ。その経済成長モデルは持続可能なのか。 【画像】習近平が激怒した「中国1兆ドルの貿易黒字」の怖すぎる中身 2025年12月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、1兆ドルという巨額の貿易黒字を記録した中国の「実態」を分析した記事