１月６日夜、北海道室蘭市で住宅が全焼する火事があり、男性１人が病院に搬送されました。意識はあったということです。火事があったのは、室蘭市白鳥台２丁目の２階建ての住宅です。６日午後１１時半ごろ、近くに住む人から「空き家らしき家から黒煙が出ている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ４時間半後に消し止められましたが、住宅は全焼し、６０代の男性が病院に搬送されました。搬送時、意識