米国女子ツアーのメジャー覇者、西郷真央が新たな武器……というより、長年連れ添った“相棒”と正式契約を結んだ。高機能ベースレイヤーブランド「ZEROFIT」を展開するイオンスポーツは、西郷とスポンサー契約を締結したと発表。西郷がプロ転向前から使い続けてきた『インスパイラルグローブ』が、正式に彼女の戦いをサポートすることになった。【画像】西郷の他、片山晋呉も惚れ込むZEROFIT『インスパイラルグローブ』の詳細&nbs