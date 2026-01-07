日経平均株価は、きょうは値下がりしてはじまりました。中国によるレアアース関連品目など「軍民両用品」の日本への輸出規制強化が影響しているとみられます。【映像】日経平均株価の変動ことしの日経平均は、ベネズエラ情勢やAIへの期待感によるアメリカの株価上昇の流れを受けて、2日間で2000円以上値上がりしています。きのうの終値は、史上最高値を更新する5万2518円でした。しかしきょうは一転し、400円近く値下がりし