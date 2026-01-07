公共施設や事業所、中古住宅のリノベーションに伴う外壁修繕工事などを手掛ける新潟県三条市のGMcrestが、新潟地裁三条支部から破産開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店などによると、GMcrestは2015年に個人創業し、2020年4月に法人改組された塗装工事業者で、新潟県内で公共施設や事業所、中古住宅のリノベーションに伴う外壁修繕工事、リフォーム工事を行