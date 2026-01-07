SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで結婚会見を開いた。冒頭「名古屋から全国に向けて、皆さんに元気をお届けできるよう」と意気込んだ松井。正月早々、名古屋ゆかりの著名人から幸せな報告が相次いだ。2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。松