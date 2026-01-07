東京・八王子市を走る圏央道の高尾山インターチェンジ付近でトラックなど3台が絡む事故がありました。男女6人がけがをして、病院に搬送されました。【映像】事故現場の様子（激しく損傷したトラックなど）午前8時すぎ、八王子市を走る圏央道の高尾山インターチェンジの料金所近くで、「トラックと乗用車2台の事故」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックが中央分離帯を乗り越えて反対車線を走っ