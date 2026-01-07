格闘技「ＲＩＺＩＮ」でラウンドガールを務める武井さらが５日、自身のインスタグラムを更新。昨年大みそかに行われた大会でのイベントの様子を振り返り、歌唱した場面のショットなどを投稿。「沢山の方が会いに来てくれて嬉しかったです。寒い中会いに来てくれたみんなありがとう」と綴った。コメント欄などでは「一生可愛い」、「めちゃくちゃ素敵です」、「透明感がすごくて見えない！」との声が寄せられていた。