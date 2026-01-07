第1子、第2子となる双子の男女を出産したフリーアナウンサー高橋茉奈（33）が7日までにインスタグラムを更新。子どもたちが無事に退院したことを報告した。高橋アナは昨年12月19日の投稿で「12月15日、無事に双子の男女を出産致しました。双子は念のためNICUに入っていますが、母子共に健康です。日本の人口が2人増えたよ！（笑）」と報告していた。今回の投稿で「無事に退院致しました！！母子共に健康です」と病院の前で撮った家